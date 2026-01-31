【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Conton Candyが、1月25日にデジタルリリースした新曲「Rookies」のMVを公開した。 ■ダンサーおよび本庄第一高等学校ダンス部によるパフォーマンスとConton Candyの演奏シーンが交錯 「Rookies」は、現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期のエンディング主題歌に起用されている楽曲。挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた経験をもとに書き上げられた一曲