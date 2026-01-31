この記事をまとめると ■路線バスは渋滞や乗客が集中することにより遅延することが多い ■神戸市ではデジタルサービスを導入し遅延解消を目指している ■オフピーク乗車を行うことでインセンティブが支払われる仕組みだ 利用客へのサービスで路線バスの遅延を解消 大都市の中心部などで、路線バスの運行を悩ませているのが渋滞だ。わが国の路線バスは緻密なダイヤが組まれており、それに従って運行されている。バスが停車する各