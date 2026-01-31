バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は31日、岩手・盛岡タカヤアリーナなどで7試合が行われ、西地区1位の神戸が岩手に80―78で競り勝って30勝目（3敗）を挙げた。東地区では信州が横浜EXに84―78で、福島が山形に75―61で勝ち、ともに25勝8敗とした。