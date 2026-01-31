4人組女性アイドルグループ「yosugala」の公式サイトが31日に更新され、卵巣嚢腫（のうしゅ）の手術を公表し療養していたメンバーの君島凪が2月7日の公演で復帰予定であると発表した。同サイトでは「君島凪に関するお知らせ」とし、「手術および療養のため出演を見送っておりますメンバーの君島凪につきまして、術後の経過を見ながら復帰に向けて調整を行っております」と報告。2月1日に行われる公演は出演を見送り、7日の公演