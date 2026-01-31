「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が大銀杏に別れを告げた。約３３０人が参加した断髪式では、先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）から止めバサミを入れられた。その際に幾度も声を懸けられた内容が明らかになった。涙は見せず断髪式を終えた伊勢ケ浜親方。先代からかけられた言葉について質問されると「泣かそうとしていました」と返答。「最初来た時は苦しか