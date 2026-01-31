Conton Candyが、新曲「Rookies」のMVを公開した。「Rookies」は、現在放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期エンディング主題歌として起用されている楽曲で、3月4日にはCDシングルのリリースも予定されている。本楽曲は、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた経験をもとに書き上げられた一曲で、背中を強く押すのではなく、そっと肩を組みながら共に前へ進んでいくような温もりを感じさせる青春ロックアンセムに仕上がっている