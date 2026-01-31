川谷絵音が、2026年2月よりSony Music Labels内に新レーベル「Daphnis records」（ヨミ：ダフニスレコーズ）を設立することを発表した。Daphnis recordsの第一弾所属アーティストとして、川谷絵音が展開するバンドであるindigo la End、礼賛が所属となる。◆◆◆◾️川谷絵音 コメント「ダフニスとクロエ」から着想した、お互いの才能に嫉妬し合うという意味を持つレーベルです。嫉妬というのは醜い