shallmが、ドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』エンディングテーマ「chocolate」のMVを公開した。新曲「chocolate」は、ソリッドなギターとセンチメンタルなピアノが印象的な甘くもほろ苦いミドルロックチューンになっているという。矢野友里恵が監督を務めたMVは、2人の男女の苦くて甘いチョコレートのような一夜の刹那的な関係を美しくも妖しく描いたMVに仕上がっているとのこと。◆◆