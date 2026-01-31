HANAが、新曲「Cold Night」のMVを公開した。MVの監督は、「Blue Jeans」でもちゃんみなとタッグを組んだ大久保監督が担当。「Cold Night」の歌詞の世界観をそのまま物語として描き、小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていく一人の女性の姿を軸に展開されているという。何度転んでも、何度心が折れそうになっても、それでも「夢」を諦めずに追いかけ続ける、不安や迷いを抱えながらも前に進み続けてきた彼女たちだからこそ表現