オレンジスパイニクラブが、1月28日に配信リリースした新曲「blur」のMVを公開した。「blur」は、なにわ男子・西畑大吾が連続ドラマ単独初主演を務め、MBS／TBSドラマイズム枠にて1月20日より放送がスタートしたドラマ『マトリと狂犬』のオープニング主題歌として、メンバーのスズキナオト（G, Cho）が書き下ろした楽曲。正義と悪の境界線上を生きる主人公の内面を描き、答えのない時代を映し出す深みのある楽曲になっているという