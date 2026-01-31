気象庁は、北アルプスの活火山焼岳について31日午後4時、「噴火警戒レベル2・火口周辺規制」を継続すると発表しました。焼岳では、山頂付近を震源とする火山性地震が平時より多い状態で推移していましたが次第に減少しているということです。 焼岳では1月25日午前2時ごろから山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加していました。 火山性地震の1日あたりの回数は25日は75回ありました。 このため気象庁は25日午