女子シングルス決勝でプレーするエレーナ・ルバキナ＝メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの四大大会第1戦、全豪オープン第14日は31日、メルボルンで決勝が行われ、女子シングルスで第5シードのエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が第1シードのベラルーシ出身、アリーナ・サバレンカに6―4、4―6、6―4で競り勝ち、初優勝を果たした。四大大会は通算2勝目。優勝賞金415万豪ドル（約4億5千万円）を獲得した。