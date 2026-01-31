犬がみせる『愛してる』サイン5選 わんこたちは日々飼い主さんに『愛してる』と伝えています。言葉は話せませんが行動や仕草で愛を伝えているのです。愛犬からの大好きサインは見逃したくないもの。いったいどんなサインで愛を伝えてくれているのでしょうか。 1.アイコンタクトをとろうとする ふと視線を感じると愛犬と目が合った…そんな場面はありませんか？犬は大好きなご主人様がどこにいて何をしているかが気になります