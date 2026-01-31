【達人のプラモ術】ドイツレベル「1/16 BMW イセッタ 250 70周年記念キット」今回の達人のプラモ術のテーマはカーモデルです。さて、プラモデル世界にあってはカーモデルと言っても千差万別、さまざまなモデルがあるんですね。市販されているスポーツカー、F-1やラリーカーなどのレーシングカー、古き良き時代のクラシックカー、最近では軽トラなんかもプラモ化されています。そして忘れちゃいけないのがスーパーカー。1970年代後