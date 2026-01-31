１月31日に行なわれたシーズン開幕前恒例のちばぎんカップで、柏レイソルはジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−１で勝利を収めた。前半を１点リードで終えた柏は、65分に同点弾を奪われるも、83分に勝ち越しに成功。白熱の一戦を制し、リーグ開幕に弾みをつけた。存在感を示したのが、小見洋太だ。３−４−２−１システムの左ウイングバック（WB）に入った23歳のMFは、積極的なドリブルで局面を打開し、好機を創出。