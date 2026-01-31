老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、月収12万円で働いた場合の毎月の厚生年金保険料についてです。Q：パートとして働く女性です。月12万円稼いだ場合、厚生年金保険料は、毎月いくら天引きされま