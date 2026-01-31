timeleszの菊池風磨さんは1月31日、自身のInstagramを更新。発売間近のソロ写真集のアザーカットを公開しました。【写真】菊池風磨、初のソロ写真アザーカット！「イケメンすぎて泣く笑笑」菊地さんは「#Latido #発売まで1週間 #2月7日発売 #中面とアザーカット」とハッシュタグを添えて、2枚の写真を投稿。街灯に寄りかかってカメラに目線を向ける横顔や見下ろすような仕草の大人っぽいショットを披露しています。この投稿にコメ