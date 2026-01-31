昨年1月の大相撲初場所限りで引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34、本名杉野森正山、モンゴル出身、伊勢ケ浜部屋）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で開かれた。断髪式では同じモンゴル出身の先輩横綱、白鵬翔さん、柔道の阿部一二三、詩きょうだい、ボクシングの中谷潤人ら約330人がはさみを入れた。入門から恵まれた体型で番付を駆け上がり23歳で平成生まれ最初の新大関に昇進した。しかし、両膝のけがや糖尿病な