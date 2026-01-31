自分の指紋を採取する参加者＝３１日、県警科学捜査研究所県警は３１日、警察官や職員を目指す学生や社会人に警察官の仕事を知ってもらうため、「刑事部オープン・カンパニー」を科学捜査研究所（横浜市中区）で開いた。４人が参加し、鑑識活動などを体験した。オープン・カンパニーは警察官採用試験の受験者数が減少する中、少しでも多くの人に警察官の魅力を知ってもらおうと刑事総務課が企画した。イベントでは、「ディー