1月31日、京都競馬場で行われた第3Rで、ゴディアンフィンチに騎乗し第1着となった横山和生騎手（美浦：フリー）が、JRA通算500勝を達成した。レース後、横山騎手は「ここまで500勝という数字を残せたことにとても嬉しく思いますし、今日勝ってくれたゴディアンフィンチもすごく良い状態でもってきてもらって、結果を出したかったので良かったです」と達成の喜びを語った。【東京8R】横山典弘騎手3000勝に王手！ペイシャケイプ