2023年のみやこステークス（G3）などに優勝したセラフィックコール（牡6・栗東・寺島良厩舎）が、1月31日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬へ移籍する予定だが、移籍先は未定となっている。【ダイオライト記念】セラフィックコールが連覇…1番人気アウトレンジは6着敗退ダイオライト記念連覇などセラフィックコールは2020年2月1日生まれ。父ヘニーヒューズ、母シャンドランジュという血統で、馬主は有限会社キャロット