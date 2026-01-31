俳優の仲野太賀（32歳）が、1月31日放送のトーク番組「土スタ」（NHK総合）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する宮澤エマと倉沢杏菜を、それぞれ「嘘がない」「チャーミング」と称賛した。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主人公らの姉妹を演じている宮澤と倉沢の“豊臣姉妹”がゲストとして登場。宮澤はドラマの反響について、同業者から「見ている」と声をかけられたり、これまで大河を見たことがなかった層からも反響があった