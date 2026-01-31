“元祖韓流プリンス”と呼ばれる俳優リュ・シウォンの19歳下の妻で数学講師のイ・アヨンが、過去に自身の“最悪の初合コン”の経験談を公開した動画が、再び話題になっている。最近、ネットを中心に2023年に公開されたあるユーチューブ動画が再び注目を集めている。【画像】リュ・シウォンの19歳下の再婚妻、美貌がスゴいこの動画は、イ・アヨンが講師をしていたオンライン講義プラットフォームのYouTubeチャンネルに公開されたコ