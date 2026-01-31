31日正午ごろ、熊本県水俣市幸町の水俣川左岸で、幸橋の架け替え工事の作業をしていた鹿児島市の会社員矢嶋博之さん（50）が、鉄製のスロープと共に川の中に転落し、スロープの下敷きとなった。病院に搬送され、死亡が確認された。水俣署によると、矢嶋さんはクレーンでつり上げたスロープを取り外す役割だったといい、署が詳しい状況を調べている。