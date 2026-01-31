茨城県つくば市の山林で1月27日に中国籍の女性の遺体が見つかった事件で、女性は首を絞められて殺害された可能性があることがわかりました。この事件は1月27日、茨城県つくば市の山林で、中国籍の史木華さん（54）の遺体が服を着て靴を履いていない状態で見つかったものです。警察によりますと、遺体は死後数週間が経過しているとみられていますが、その後の警察への取材で、遺体の状況から首を絞められて殺害された可能性があるこ