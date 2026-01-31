伝説の傑作車「ランナバウト」が復活！イタリアの名門ベルトーネは、2026年1月25日、同社の歴史において象徴的な存在である1969年のコンセプトカーを、現代のデザイン言語で再定義した新型「ランナバウト（Bertone Runabout）」を発表しました。これは過去をなぞるだけの懐古的なアプローチではなく、ブランドの輝かしい遺産と現代のパフォーマンスを融合させた「ネオ・レトロ・モダン」の象徴として誕生しました。【画像】超