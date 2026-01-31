◆りそなBリーグ2部（B2）愛媛70―79福岡（31日、松山市総合コミュニティセンター）西地区5位のライジングゼファー福岡が敵地で同2位の愛媛に連勝し、B2プレーオフ進出へ望みをつないだ。福岡は56―59の劣勢で最終第4クオーターに突入。我慢の展開が続いたが、開始2分55秒に會田圭佑の3点シュートで逆転した。その後も一進一退の攻防が続いたが、残り3分余りで會田が再び3点シュートを成功。奪ったリードを守り切った。今