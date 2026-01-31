¡ÖÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò°ú¤­·Ñ¤°»ö¤Î°ì¤Ä¡Ä¡×1999Ç¯1·î31Æü¤Ë61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤­¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤¬ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1·î31Æü¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î27²óÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤¹¡£ ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ò°ú¤­·Ñ¤°»ö¤Î°ì¤Ä¡Ä ¸½ºß¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤Ç´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ç»°ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½éÂå?´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬?¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î