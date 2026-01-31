次世代の海の専門家を育てるプロジェクトの研究成果発表会が1月31日に静岡市で開かれました。 【動画】「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクト」深海に関心のある小中学生が研究成果を発表 審査員にココリコ田中直樹さんも ＝静岡 この取り組みは日本財団による「海と日本プロジェクト」の一環で、深海に関心のある小学生と中学生計10人が参加しました。 参加者は2025年6月から2026年1月にかけて駿河湾での深海