【SVリーグ 女子オールスターゲームズ】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）【映像】野中瑠衣、大失敗で頭を抱えた「リアル天井サーブ」“かわいいだけじゃ”で人気の女子バレー選手が“天井サーブ”を披露するも結果は大失敗。昨年に続き2年連続で“必殺技”を繰り出したものの、大失敗の結末に本人も頭を抱えてしまった。1月31日、SVリーグのオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL