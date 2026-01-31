【モデルプレス＝2026/01/31】放送中の日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」とテレビ東京系の「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」に出演している女優の片岡凜（かたおか・りん／22）に、モデルプレスがインタビュー。共演者への印象や、2つの役の演じ分けについて語ってもらった。【写真】朝ドラ怪演話題の22歳女優「ガーリーで新鮮」美脚スラリのミニワンピ姿片岡は2026年1月期放送のドラマ「パン