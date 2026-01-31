【モデルプレス＝2026/01/31】Prime Videoにはイッキ見にぴったりなシリーズ作品が多数。食欲を刺激してやまない「究極の飯テロ」作品5選を紹介する。【写真】木村拓哉と1年だけ同級生だった人気タレント◆1「孤独のグルメ」シリーズ2012年に放送をスタートした、輸入雑貨商の井之頭五郎（松重豊）が、営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、ひたすら一人飯を堪能するテレビ東京系グルメドキュメンタリードラマ「孤独のグルメ