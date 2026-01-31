きょう31日午後、鹿児島市光山の国道225号で、路線バスと乗用車などが絡む事故があり、4人が救急搬送されました。 （記者）「バスのフロントガラスが割れています」 警察や消防などによりますと、31日午後1時前、鹿児島市光山1丁目の国道225号で、動物公園方向から来た鹿児島交通の路線バスが、国道に進入しようと左折してきた乗用車と衝突しました。 バスはフロントガラスが大きく割れたほか、道路わきにとめてあったバイクを