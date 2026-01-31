LArc-en-Cielのリーダー兼ベーシストであり、ソロアーティストとしても精力的に活動を続けるTETSUYAが、最新シングル「何があっても」を7月1日にリリース。さらに、2026年ソロデビュー25周年を記念し、アニバーサリーライブの開催を発表した。2026年7月11日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて「TETSUYA 25th ANNIVERSARY LIVE」を開催。四半世紀にわたるソロアーティストとしての歩みを凝縮した、節目にふさわしい特別な公演となる。さ