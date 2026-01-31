秋田朝日放送 31日朝、秋田市下浜の国道７号で車３台が絡む事故があり２人が大けがをしました。 午前６時半ごろ、秋田市下浜羽川の国道７号で普通乗用車と軽乗用車２台の合わせて３台が絡む交通事故がありました。警察によりますと、由利本荘市方向から秋田市方向に向かっていた普通乗用車が、緩い左カーブで対向車線に進入し、対向してきた軽乗用車と正面衝突しました。さらに後ろを走っていた別の軽乗用車が追突し