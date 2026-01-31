秋田朝日放送 大雪の影響で交通機関に影響が出ています。 県北エリアでバスを運行する秋北バスは、大雪による道路状況の悪化で安全運行が出来ないとして、1日に大館市・鹿角市・北秋田市・小坂町・上小阿仁村で路線バスの運行を終日全便見合わせます。道路状況が引き続き悪い場合は、1日以降も運休の可能性があるということです。