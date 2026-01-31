秋田朝日放送 県内の高校生が地域課題などのテーマで研究を深め、他校の生徒と意見を交わす発表会が開かれました。 「秋田県高校生探究発表会」は、県内の高校生が地域課題やビジネスなどの分野で研究を行い、その成果を発表する場として開かれました。秋田中央高校と学校向けのクラウドサービスを展開するＣｌａｓｓｉ（クラッシー）が連携して行い、４５チームが参加しました。参加した生徒たち