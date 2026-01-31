全米ボクシング記者協会（ＢＷＡＡ）は３０日（日本時間３１日）、公式サイトで２５年の年間表彰を発表。最優秀選手賞（シュガー・レイ・ロビンソン賞）に３階級で４団体統一に成功し昨年１２月に現役引退を表明した元５階級制覇王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝を選出した。クロフォードは１４年以来１１年ぶりの受賞。候補にノミネートされていた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の