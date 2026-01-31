大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）で俳優デビューした門脇遥香（21）が、発売中の『FRIDAY（2月13日号）』に登場。グラビア初挑戦となった。【別カット】初々しさあふれるビキニ姿の門脇遥香門脇は、5ページにわたって、初々しさあふれるビキニ姿や美しいデコルテを露わにしたドレス姿を存分に披露した。同日発売のデジタル写真集『はるかぜの行方』にも注目が集まっている。門脇は「反響をいただけて率直に