L’Arc-en-CielのTETSUYAが、最新シングル「何があっても」を7月1日にリリースする。 （関連：GLAY HISASHI、L'Arc～en～Ciel TETSUYAからMrs. GREEN APPLEまでバラエティでも活躍するアーティスト） あわせて、2026年のソロデビュー25周年を記念したアニバーサリーライブを7月11日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催することも発表。四半世紀にわたるソロアーティストとし