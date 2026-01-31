川谷絵音が、2月よりSony Music Labels内に新レーベル Daphnis records（読み：ダフニスレコーズ）を設立する。 （関連：Q-MHz、syudou、前山田健一、川谷絵音、綾小路翔……歴代楽曲提供陣に見るROF-MAOの類稀なるエンタメ性） 本情報は、1月30日、31日に開催されたindigo la Endの結成15周年を締めくくるライブ『indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final 武道館公演』の2日目に発表されたもの。