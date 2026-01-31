去年、ブレイキンの世界大会で優勝を飾るなど活躍を見せたのが、岡山市出身のISSINこと菱川一心選手です。今月（1月）、岡山市の二十歳の集いでパフォーマンスを披露。さらなる高みを目指す中で、見据える将来などについて聞きました。 【写真を見る】「忘れられないダンサーになりたいです」ブレイキンISSIN選手の“二十歳の誓い”さらなる高みを目指して【岡山】 上には上がいるやっとその人たちと肩並べれた