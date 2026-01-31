（台北中央社）行政院（内閣）主計総処は30日、経済成長率の速報値を発表し、2025年は通年で8.63％に達したと明らかにした。人工知能（AI）関連製品の輸出が好調だったことが影響したとみられる。過去15年で最高となり、中国（5％）やシンガポール（4.8％）、香港（3.5％）、韓国（1％）を上回った。国民1人当たりの国内総生産（GDP）は3万9477米ドル（約610万円）に上ったとしている。25年第4四半期（10〜12月）の経済成長率は12.