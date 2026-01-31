「CLOSE YOUR EYES」日本人メンバーのケンシンさん。ニコニコとかわいい印象ですがパフォーマンスが始まると一変！【写真を見る】唯一の日本人メンバー CLOSE YOUR EYES ケンシン大型サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生した多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、