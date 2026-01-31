お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん（40）が1月28日、Instagramを更新。横浜DeNAベイスターズ所属の東克樹（30）と寿司店を訪れた写真を公開した。 【画像】DeNA牧秀悟、少年時代の変顔がプリントされたTシャツを着用し反響「子どもの頃から牧ってるw」「変顔でしか写れない子だったんかよwww」 「東くんとはんにゃ川島さんのお寿司屋に！」と投稿されたのは、寿司職人に転身したお笑いコンビ・はんにゃの