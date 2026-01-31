新人タレントの羽瀬レイナが、記念すべき初グラビアに挑戦。「和気あいあいとした現場だったので、リラックスして撮影に挑むことができました！憧れの川瀬もえさんをグラビア誌面などで観て研究しています。私はクールっぽい表情が多いので、今後はもっと表情のパターンを増やしていきたいです。まだ新人なので、たくさん経験を積んでいきたいです。いろんなシチュエーションで撮影してみたいな」福岡から上京してきた。「