地上波連続ドラマに出演中の桃月なしこ。「チュートリアルの徳井（義実）さんとのダブル主演作なのですが、地上波連ドラ初主演ということで、自分にとってメモリアルな作品になっています。今後も演技のお仕事は続けていきたいですね。やってみたい役どころは、部下をいびる嫌な上司。なんかハマりそうだなと思って」グラビアや演技の仕事で順調にキャリアを重ねてきた。「デビュー当初はネガティブで、自分の外見になかなか自