【その他の画像・動画等を元記事で観る】 川谷絵音が、2月にSony Music Labels内に新レーベル「Daphnis records」を設立。Daphnis recordsの第1弾所属アーティストとして川谷絵音が展開するバンドであるindigo la End、礼賛が所属する。 ■レーベル第1弾所属アーティストはindigo la Endと礼賛 さらにindigo la Endの9枚目のフルアルバム『満ちた紫』のリリースが5月20日に決定。収録楽曲「カグ