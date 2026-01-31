「まりちゅう（長澤茉里奈）さんと一緒に撮影したとき、お尻のカットがレベチだったのを思い出して、もっとお尻を鍛えておけばよかった〜と反省しました。お尻は努力次第でよくなるっていうので、 “おぉ！” と思ってもらえるお尻に育てておきます！」昨年7月から活動するアイドルグループ「Chuu♡Cute」のメンバー、河本景はそう語る。プロポーションについて熱く語る一方で、ファンへの思いも熱い。「自分たちのことを好