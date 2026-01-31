2025年公開の映画『お嬢と番犬くん』と『青春ゲシュタルト崩壊』に出演。さらに同年末には短編映画『宍の涙』で初主演を務めるなど、いま最も注目を集めている若手女優の蒔埜ひなが、初の写真集を発売する。沖縄で撮影された写真集のタイトルは『環の光』。清純派女優のイメージに合うタイトルだが、ほかにもさまざまな案があったという。「『環の光』というタイトルには “まきの” という言葉が含まれているのですが、同じく私